Het vrijdag aangekondigde algeheel vuurwerkverbod zadelt vuurwerkleveranciers op met een overschot aan vuurwerk. Er moet een plek gevonden worden voor miljoenen kilo's aan vuurwerk dat normaliter de lucht in zou gaan, maar nu in de Rotterdamse haven blijft staan. Navraag van NU.nl bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de vuurwerkbranche leert dat nog lang niet duidelijk is hoe het probleem wordt opgelost, en wie ervoor betaalt.

Het overschot is ontstaan doordat de vuurwerkbranche al wél vuurwerk bestelde uit China en een lading op voorraad heeft, maar winkels geen bestellingen plaatsen: zij mogen de goederen immers toch niet verkopen.

Volgens het ministerie is een deel van de 40 miljoen euro, die de vuurwerkbranche ontvangt ter compensatie van het verbod, bedoeld om te helpen met de opslag van het overschot aan vuurwerk.

In een brief stelt het ministerie dat de vuurwerksector voor het reeds bestelde vuurwerk eigenlijk al opslagcapaciteit moet hebben. Voorzitter Marcel Teunissen van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) weerspreekt die bewering. Volgens hem was lang niet duidelijk of er een vuurwerkverbod kwam en moesten leveranciers daarom zoals gebruikelijk vuurwerk inkopen.

"We krijgen een situatie waar grote hoeveelheden vuurwerk straks in de Rotterdamse haven wordt opgeslagen", vervolgt Teunissen. Hij vermoedt dat het zeker om 6 miljoen kilo explosief materiaal gaat.

'6 miljoen kilo vuurwerk in Rotterdamse Haven is ongewenste situatie'

De opslag daarvan gaat gepaard met een flink prijskaartje. De gebruikelijke bunkers die de vuurwerkbranche gebruikt zijn uitgerust met speciale deuren, sprinklerinstallaties en andere veiligheidsvoorzieningen. Volgens Teunissen zijn de containers waarin het vuurwerk aankomt veel minder veilig. "Het is absoluut geen gewenste situatie. Daarnaast wordt de houdbaarheid van het vuurwerk aangetast door vocht."

Het vernietigen van het vuurwerk is volgens Teunissen ook een dure optie. "Elke kilo vuurwerk kost 4,50 euro om te vernietigen. Dan is het merendeel van de compensatie al verdampt."

Defensie moet mogelijk te hulp schieten

Teunissen stelt dat de vuurwerkbranche bij het ministerie heeft laten weten dat de opslag van het vuurwerk een probleem zou worden. Het ministerie laat in een reactie aan NU.nl weten snel in gesprek te gaan met de sector. Daarnaast wordt gepolst bij het ministerie van Defensie wat het leger zou kunnen betekenen.

Voor dat zover is, wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerst andere opties overwegen. Een van die opties is het vervoeren van vuurwerk naar Duitsland. Volgens Teunissen is dat geen optie. "Dat is te makkelijk, dan verplaats je het probleem naar hen." Nieuwsuur berichtte donderdag al dat vergunningen voor het in gebruik nemen van een Duitse bunker maandenlang op zich kunnen laten wachten.

De vuurwerkbranche wil financiële hulp van het ministerie, maar wil geen bedragen noemen. Teunissen: "Dit is niet ons probleem, zij hebben het gecreëerd."