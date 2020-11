Mooiweermensen moeten tot zaterdagmiddag geduld hebben: pas dan breekt de zon door en wordt het iets warmer. Deze vrijdag en zaterdagochtend trekken vooral lichte buien over het land. Het wordt zo'n 16 tot 17 graden, wat op zondag een warmterecord zou betekenen.

Vrijdagavond kunnen mistbanken ontstaan die zaterdagochtend vroege forenzen kunnen hinderen. In de loop van de ochtend lost de mist op en kan er een druppel regen vallen.

Later in de middag breekt de zon vanuit het zuiden door, in het noorden van het land blijft het waarschijnlijk de hele dag bewolkt. Daar wordt het dan ook zo'n 12 graden, terwijl het in het zuiden met 16 graden beduidend warmer is.

Zondag worden ongeveer dezelfde temperaturen behaald, maar is het een stuk natter. Meteorologen van Weerplaza vermoeden dat intensieve regenbuien en harde windstoten urenlang voor onstuimig weer gaan zorgen.

Hoewel het flink gaat regenen, zou met een maximumtemperatuur van 16 graden een nieuw warmterecord gevestigd worden voor de dag 15 november. Eerder werden dagrecords van 2 en 9 november al gebroken. Volgens Weerplaza is het "vrij uniek" dat driemaal in één maand warmterecords gebroken worden.