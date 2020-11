De man die donderdag werd aangehouden op verdenking van het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag, blijft zeker dit weekend nog vastzitten.

De rechter-commissaris oordeelde vrijdag dat de aanhouding van de veertigjarige man uit Zoetermeer rechtmatig was, meldt het Openbaar Ministerie. Maandag moet de verdachte opnieuw voor de onderzoeksrechter verschijnen.

In de nacht van woensdag op donderdag werden meerdere schoten gelost op het Saoedische ambassadegebouw aan de Koninginnegracht in de hofstad. Daarbij raakte niemand gewond, maar liep het gebouw schade op aan ramen en muren.

De verdachte werd later op donderdag in zijn woonplaats aangehouden. Hij is inmiddels verhoord door de politie, maar blijft dus nog langer vastzitten.

Saoedi-Arabië heeft de beschieting van zijn ambassade veroordeeld. Het land spreekt van een "laffe aanval". De ambassade riep Saoedi's in Nederland op extra waakzaam te zijn.