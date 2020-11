Bij een bedrijf in het Gelderse dorp Terwolde is de vogelgriep vastgesteld. Zo'n twintigduizend eenden worden geruimd, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag weten.

Het gaat waarschijnlijk om de schadelijke, zeer besmettelijke H5-variant van de griep, die eerder opdook bij twee andere Gelderse bedrijven. Dinsdag werd ook bij een Gronings bedrijf deze variant van vogelgriep vastgesteld.

In de directe omgeving van het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven. Ook die bedrijven worden onderzocht op aanwezigheid van het virus.

Voor dertien andere pluimveehouderijen in een straal van 10 kilometer rondom het eendenbedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, mest, gebruikt strooisel en andere dieren of dierlijke producten.

Honderden wilde vogels zijn in de afgelopen weken gestorven aan de vogelgriep. Een zorgelijke ontwikkeling, zei Nancy Beerens van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) donderdag in gesprek met NU.nl. Het grote aantal besmette wilde vogels vergroot de kans dat pluimvee ondanks de ophokplicht met het virus besmet raakt.