De 44-jarige Tanja D., een van de twee verdachten in de omvangrijke zedenzaak in Zeeland, is vrijdag onwel geworden tijdens de zitting. De rechtbank in Middelburg heeft het proces daarom moeten onderbreken. Er is een ambulance naar het gerechtsgebouw gekomen om de vrouw medische zorg te verlenen. De zaak tegen de vrouw wordt op zijn vroegst op 18 november voortgezet.

De rechtbank besprak het dossier vrijdagmorgen met D. en hoofdverdachte Pascal P. (47), haar vriend. De zaak draait voornamelijk om jarenlang verregaand misbruik van de twee dochters van D. en de seksuele exploitatie van hen. De meisjes werden ter beschikking gesteld aan andere mannen, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs.

De zaak werd na ruim een uur hervat, maar zonder D. Volgens haar advocaat lijdt D. aan ernstig nierfalen. De vrouw kampt met meerdere gezondheidsproblemen. Zij verscheen op krukken in de rechtszaal.

Haar advocaat verzocht de rechtbank het voorarrest van D. tot aan de uitspraak op te schorten, omdat de medische problemen in het huis van bewaring niet serieus genoeg zouden worden genomen. Een eventuele coronabesmetting daar zou D. fataal worden, aldus de raadsvrouw, die merkbaar aangeslagen was door de toestand van haar cliënte. D. zal vrijdag niet meer in de zittingszaal verschijnen, zei zij.

De rechtbank wees het verzoek tot schorsing van het voorarrest af, omdat zij eerst medische informatie over de toestand van D. wil hebben. Die zal er naar verwachting maandag zijn.

De rechtbank moet nog een deel van de verdenkingen en de persoonlijke omstandigheden met D. bespreken. De arts die haar zal onderzoeken moet uitsluitsel geven of zij de rest van haar proces in de rechtszaal kan bijwonen, of dat dit via een videoverbinding met het huis van bewaring moet gebeuren.

De rechtbank gaat vrijdag nog wel verder met de zaak tegen Pascal P. Maandag zal de officier van justitie zijn strafeis tegen de man kenbaar maken.