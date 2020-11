Een van de personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de beschieting van een woning in de Amsterdamse Vechtstraat in augustus van dit jaar, heeft verklaard dat er een derde persoon betrokken was bij het schietincident. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt onderzoek te doen naar de verklaring.

Vrijdag diende in de rechtbank van Amsterdam een eerste inleidende zitting in de zaak. Bij het schietincident raakte een negentienjarige man gewond aan zijn been. Er werd 21 keer op zijn woning geschoten.

De hiervoor gebruikte kalasjnikov is later teruggevonden in een Renault Mégane die geparkeerd stond om de hoek van de Vechtstraat. Opvallend detail is dat deze auto al langer in de gaten werd gehouden door de politie in een ander onderzoek. Hier zijn verder geen details over vrijgegeven.

Het schietincident in de nacht van 25 op 26 augustus baarde opzien doordat rapper Bigidagoe twaalf uur eerder in dezelfde straat werd neergeschoten. Die raakte gewond, maar overleefde de aanslag.

Ook het slachtoffer van de beschieting van de woning in de Vechtstraat is een rapper, maar vooralsnog is er geen verband tussen de twee schietincidenten vastgesteld. Ook is niet bekend wat de aanleiding is geweest.

Beide mannen ontkennen te hebben geschoten

Beide verdachten hebben een verklaring afgelegd. De 21-jarige Damian L. ontkent noch bevestigt op de plaats delict te zijn geweest, maar zegt in ieder geval het wapen niet vast te hebben gehad of te hebben geschoten.

De twintigjarige medeverdachte Denver B. heeft een uitgebreidere verklaring afgelegd. Hij ontkent niet in de buurt van de plaats delict te zijn geweest, maar wel dat hij betrokken was bij het schietincident.

Volgens de advocaat van B., Paul Logemann, trad zijn cliënt op als chauffeur bij wat in zijn beleving een drugsdeal was. B. zat in de auto te wachten om de hoek van de Vechtstraat, toen hij de schoten hoorde. De man verklaart L. en een hem onbekende persoon daar te hebben afgezet.

B. voegde op de zitting toe dat hij ook niet voldoet aan de beschrijving van getuigen van het schietincident. Die spreken over mannen in joggingbroeken, van wie één met dreadlocks.

Het OM heeft toegezegd camerabeelden van het incident toe te voegen aan het dossier en er zullen ook nog getuigen worden gehoord.

De zaak gaat op 11 januari verder met opnieuw een inleidende zitting.