Een van de slachtoffers in een omvangrijke Zeeuwse zedenzaak heeft vrijdag verklaard dat zij zo'n driehonderd keer is misbruikt door vreemde mannen. Hoofdverdachte Pascal P., de vriend van haar moeder, nam haar drie zomers lang mee naar een parkeerplaats bij de Kreekraksluizen. Daar misbruikten de mannen haar op uitnodiging van P.

Ook zou P. haar hebben meegenomen naar vier verschillende parenclubs in België. Daar werd ze gedwongen tot seks, soms met meerdere mannen tegelijk.

Volgens de inmiddels twintigjarige vrouw bepaalde P. met wie ze seks had. Het slachtoffer schat dat zij zo'n vijftig keer naar dergelijke clubs is meegenomen. De hoofdverdachte zou haar hebben gedrogeerd om het misbruik te vergemakkelijken. Haar moeder Tanja D. was op de hoogte van wat haar overkwam, zo heeft het slachtoffer verklaard. Ze zou ook enkele malen zijn meegegaan naar de parenclubs.

P. en D. staan vrijdag terecht voor de rechtbank in Middelburg. De zaak draait overwegend om het jarenlange misbruik van D.'s twee dochters en de seksuele exploitatie van de twee meisjes.

Het slachtoffer is naar eigen zeggen vanaf haar achtste levensjaar seksueel misbruikt door P. Op een zeker moment zou dit misbruik dagelijks hebben plaatsgevonden. "Mijn moeder wist het gewoon", blijkt uit haar door de rechtbank geciteerde verklaring. "Ze heeft gezegd dat ze er niks aan kon doen om het tegen te gaan. Ze vond het niet leuk."

P. ontkent dat anderen hebben betaald om seks te hebben met de dochters van D.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt P. tevens van seksueel misbruik van twee andere meisjes, onder wie een vriendin van een van de dochters van D.