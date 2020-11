De politie heeft vrijdag een derde persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van studente Sumanta Bansi (22). Het gaat om een veertigjarige man uit Hoorn, van wie de woning ook wordt doorzocht.

Eerder werden al een 34-jarige man uit Rijswijk en een 63-jarige man uit Hoorn opgepakt. Bronnen melden aan De Telegraaf dat het om een getrouwde man (40), diens vader (63) en een neef uit Rijswijk gaat.

De moeder van Sumanta heeft aan de krant verteld dat haar dochter zwanger was van de getrouwde man, bij wie ze gedurende haar studie inwoonde. Eerder zou hij haar tot een abortus hebben overgehaald, maar een tweede keer wilde ze het kind houden.

De zwangere vrouw verdween in 2018 plotseling. De politie gaat uit van een misdrijf, omdat onder meer haar bankpassen, paspoort en socialemedia-accounts niet meer gebruikt zijn sinds februari van dat jaar.

De politie denkt dat haar lichaam is begraven in het Robbenoordbos, in de kop van Noord-Holland. Meerdere zoekacties in dit grote bos hebben nog niet tot de vondst van Sumanta geleid.