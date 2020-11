Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is het "absoluut niet de bedoeling" dat burgers het heft in eigen handen nemen en gaan jagen op vermeende kindermisbruikers. "We leven niet in een cowboymaatschappij", zegt hij vrijdag.

Donderdag bleek dat zogeheten 'pedojagers' vermoedelijk achter de dood van een 73-jarige Arnhemmer zitten. Een groepje jongeren deed eind oktober alsof er een seksuele ontmoeting zou kunnen plaatsvinden met een vijftienjarige jongen. Toen het slachtoffer kwam opdagen, ging het mis.

"Fout, helemaal verkeerd", zegt Grapperhaus daarover. Als iemand iets doet wat verboden is, "ga je ermee naar de politie", aldus de bewindsman.

Daarnaast vindt Grapperhaus het belachelijk dat het werkwoord 'pedojagen' een begrip aan het worden is. Toch ziet de minister dat de jacht op vermeende kindermisbruikers vaker voorkomt. Mensen bespreken dit volgens hem op online forums. "Maar dat mag er nooit toe leiden dat mensen voor eigen rechter spelen", benadrukt hij.

"Wij staan wereldwijd heel hoog wat betreft de kwaliteit van onze opsporing en ook het vervolgen door het Openbaar Ministerie. Mensen moeten dan ook gewoon met hun zorgen naar de politie stappen en daar niet in gaan zitten roeren of hobbyen", aldus Grapperhaus.

Ook politie roept op te stoppen met pedojagen

De minister is wel positief over het gebruik van burgerinitiatieven door de politie bij het opsporen van verdachten, dat onder andere gebeurt via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. "Dat zijn allemaal dingen waarbij de politie zelf aangeeft: laten we samenwerken."

In een aantal grote zaken, bijvoorbeeld die van de door Michael P. vermoorde en verkrachte Anne Faber, heeft dat volgens de bewindsman geholpen. "Maar je moet niet als een soort zelfbenoemde opsporingsdienst of jaagdienst aan de slag gaan."

Ook politie en justitie roepen burgers vrijdag in het AD op om te stoppen met het pedojagen. "We zijn bang dat er meer doden vallen", zegt politiechef Oscar Dros, refererend aan de zaak in Arnhem.

Hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket zegt tegen de krant: "We hebben honderden zedenrechercheurs die gepassioneerd hun werk doen. Het strafbare gedrag van 'pedohunters' kost veel tijd, die we liever steken in het voorkomen van kindermisbruik."