Vier van de vijf mannen die worden gezien als het brein achter de tot nu grootste ontdekte cocaïnewasserij in Nederland zijn nog voortvluchtig. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd aan NU.nl. De Nederlandse verdachten bevinden zich vermoedelijk in het buitenland.

Woensdag is de eerste inleidende zitting tegen in totaal zestien verdachten, onder wie dertien Colombianen. Zij werden op 11 augustus aangehouden na een inval in een omgebouwde manege in Nijeveen.

Ter plekke trof de politie een zogenoemde cocaïnewasserij aan, waar met een chemisch proces cocaïne wordt gescheiden van dragermateriaal. In dit specifieke geval ging om steenkool waar de cocaïne in was verwerkt.

De productiecapaciteit van de wasserij werd geschat op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag, maar het is onbekend of dit ook daadwerkelijk is geproduceerd. In de manege werd 100 kilo van de drugs aangetroffen.

Diezelfde 11 augustus viel de politie een loods binnen in Apeldoorn waar 120.000 kilo steenkool met daarin cocaïne verwerkt werd aangetroffen. In een loods in Elshout werden chemicaliën aangetroffen die nodig zijn om de cocaïne te extraheren uit de steenkool.

EncroChat speelt belangrijke rol in onderzoek

Nu blijkt dat er naast dit onderzoek nog een apart onderzoek loopt naar de criminele organisatie achter de cocaïnewasserij dat de naam Rockdale 2 draagt. Het gaat daarbij om in ieder geval vijf verdachten, van wie vier met de Nederlandse nationaliteit.

Een van hen, de in Turkije geboren Aydin C., is al wel aangehouden. Zijn advocaat Erik Thomas bevestigt dat zijn cliënt wordt gezien als een van de opdrachtgevers.

In het onderzoek Rockdale 2 speelt het gekraakte chatprogramma EncroChat een belangrijke rol. De politie kon dankzij de hack maandenlang meelezen met communicatie tussen criminelen.

Of EncroChat ook aanleiding is geweest voor het algemene onderzoek naar de cocaïnewasserij is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom het niet gelukt is de hoofdverdachten, die zich wel in Nederland bevonden, bijtijds aan te houden.