De rechtbank in Groningen heeft onder anderen Henk Kuipers en Klaas Otto vrijdag celstraffen tot tien jaar opgelegd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. De mannen stonden beiden enige tijd aan het hoofd van motorclub No Surrender.

Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat naast Otto en Kuipers ook Theo ten V. en Rico R. de motorbende hebben gebruikt als vehikel voor internationale drugshandel, geweld en vermogensdelicten.

Kuipers werd eveneens schuldig bevonden aan mishandeling, diefstal en afpersing, of pogingen daartoe. Hij krijgt de hoogste straf - tien jaar - opgelegd. Ten V. en R. moeten vier jaar de cel in, met aftrek van voorarrest.

De celstraf van 2,5 jaar voor Otto komt boven op de zes maanden die hij donderdag opgelegd kreeg voor het beïnvloeden van getuigen met hulp van zijn advocaat Jan Piet van R. In 2018 werd de oprichter van No Surrender nog veroordeeld tot zes jaar cel voor afpersing en zware mishandeling. Laatstgenoemde zaak loopt nog in hoger beroep.

De in 2013 opgerichte motorclub No Surrender werd vorig jaar verboden door de rechtbank. Tegen deze beslissing loopt eveneens hoger beroep.