Het is vrijdag overwegend droog, maar later is er ook bewolking en wat lichte regen. Het wordt maximaal ongeveer 13 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind.

In de ochtend zijn vooral in het noorden en oosten perioden met zon. Vanuit het zuidwesten wordt het later bewolkt. In eerste instantie gaat het om sluierbewolking, maar later worden de wolken dikker en gaat het soms licht regenen.

De maximumtemperatuur loopt uiteen van 11 graden in het noordoosten tot 15 graden in het zuiden.

In de loop van de avond loopt klaart het vanuit het noorden en westen op sommige plekken op, maar in het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt met af en toe wat buien.

Er staat een matige zuiden- tot zuidwestenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig. In de avond draait de wind naar het zuidwesten tot westen en neemt af naar zwak tot matig.

In het weekend wordt het vrij zacht en wisselvallig. Vooral op zondag regent en waait het veel.

