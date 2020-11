De politie heeft dinsdag een 23-jarige Enschedeër kunnen aanhouden nadat zijn kleine vrachtwagen vermoedelijk bezweken was onder het gewicht van de grote hoeveelheid vuurwerk die hij vervoerde. Volgens de politie ging het om een "hoogst explosieve lading" van zo'n 5.000 kilo vuurwerk.

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat had het voertuig zonder verlichting met een lekke band langs de A50 bij Sint Oedenrode zien staan en wilde een helpende hand toereiken. Pogingen om de kleine vrachtwagen op te krikken slaagden echter niet en een berger bracht ook geen uitkomst, doordat het voertuig te zwaar beladen was.

De Enschedeër en een tweede inzittende hielden vol dat de vrachtwagen gevuld was met "oude koelkasten". Toen de weginspecteur vluchtig een blik wierp in de laadruimte begon hij te vermoeden dat het om vuurwerk ging, waarop hij de politie inseinde.

Toegesnelde agenten konden alleen de 23-jarige man inrekenen. De tweede inzittende zou zijn weggelopen met het excuus om "een andere auto te gaan halen".

De kleine vrachtwagen is in beslag genomen. Dit jaar heeft de politie tot dusver zo'n 30.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. In dezelfde periode vorig jaar ging het om bijna 20.000 kilo vuurwerk.