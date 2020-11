De politie heeft donderdagmiddag een veertigjarige man uit Zoetermeer opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij de beschieting van de Saoedische ambassade in Den Haag. Ook is een auto in beslag genomen, maar het is niet duidelijk of het voertuig van de verdachte is.

De verdachte werd in zijn huis opgepakt. Volgens de politie is de man inmiddels verhoord en blijft hij voorlopig vastzitten.

In de nacht van woensdag op donderdag werd de Saoedische ambassade aan de Koninginnegracht onder vuur genomen. Niemand raakte daarbij gewond.

Meerdere kogels hebben ramen van het gebouw doorboord. Toegesnelde agenten zagen donderdagochtend meerdere hulzen op straat liggen. Een deel van de Koninginnegracht werd afgezet voor sporenonderzoek.

De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.

De kogelinslagen waren donderdagochtend goed te zien. (Foto: ANP)