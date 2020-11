Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Duiker filmt hoe koraal in Great Barrier Reef zich voortplant

Het koraal in het Australische Great Barrier Reef is zich momenteel massaal aan het voortplanten. Slechts één tot drie nachten per jaar laat het koraal zowel eitjes als sperma los en vindt er bevruchting plaats.

Een duiker filmde het indrukwekkende fenomeen en dat leverde deze beelden op.

Olifantje geboren in DierenPark Amersfoort

Olifant Kina is donderdagochtend bevallen in DierenPark Amersfoort. Dat het kleine olifantje overdag is geboren is opvallend, schrijft het dierenpark, aangezien olifanten meestal in de nacht worden geboren. Zowel moeder als kalf maken het goed.

Op 3 november werden in het dierenpark twee chimpansees doodgeschoten nadat ze uit hun verblijf waren ontsnapt. Dat verdriet is nog groot, zegt dierverzorger Rob Saris, "maar deze geboorte is een lichtpuntje voor alle betrokkenen in deze moeilijke tijd".

DierenPark Amersfoort is op dit moment, net als andere dierenparken, gesloten in verband met het coronavirus. Het is daarom nog niet mogelijk om het jong in het echt te zien.

Uitslag coronatest nu overal binnen twee dagen

Sinds donderdag weet iedereen die een afspraak maakt voor een coronatest, binnen twee dagen of hij of zij positief getest is, bevestigt koepelorganisatie GGD GHOR na berichtgeving van NOS.

Het duurt gemiddeld tien uur voordat iemand die een afspraak maakt, kan worden getest. Na de coronatest krijgt de geteste persoon gemiddeld ongeveer dertig uur later de uitslag.

Aan het begin van de tweede coronagolf in het land kampten de GGD's met een tekort aan medewerkers en middelen om de testen af te nemen. Daardoor ontstonden er lange wachttijden bij het afnemen van een test.

Weer meer zeehonden in Nederlands deel Waddenzee

Het aantal zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Onderzoekers telden afgelopen zomer 7.661 zeehonden, 4 procent meer dan vorig jaar, meldt Wageningen University & Research.

Bijna een derde van de getelde zeehonden was nog pup. Het aantal jonkies in de Nederlandse Waddenzee lag dit jaar 9 procent hoger dan vorig jaar. In het hele Waddengebied was de toename ongeveer 2 procent ten opzichte van vorig jaar.

Specialisten uit Nederland, Duitsland en Denemarken tellen al jaren zeehonden in de Waddenzee, door met vliegtuigjes laag over zandbanken te scheren en de dieren te fotograferen. Ze gaan ervan uit dat tijdens een telling ongeveer een op de drie zeehonden in het water is en daardoor niet wordt gezien. Om het werkelijke aantal te schatten, worden de dieren die vermoedelijk aan het zwemmen waren opgeteld bij hun daadwerkelijk waargenomen soortgenoten.