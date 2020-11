De rechtbank in Breda heeft donderdag zes maanden cel opgelegd aan Klaas Otto voor het beïnvloeden van getuigen. De oprichter van motorclub No Surrender werd hierbij geholpen door zijn advocaat Jan Piet van R., die twee jaar cel opgelegd kreeg. De raadsman werd ook schuldig bevonden aan drugsbezit.

Otto zat in 2016 in de cel op verdenking van afpersing en zware mishandeling. Hij wilde dat twee getuigen hun verklaringen zouden aanpassen en intrekken.

Om dat te bewerkstelligen schreef hij briefjes die zijn advocaat Jan Piet van R. de gevangenis uit smokkelde. Die gaf ze aan Otto's vriendin Nancy B., die ze weer verder verspreidde. De getuigen werd veel geld geboden.

De officier van justitie liet Van R. meteen na het vonnis oppakken door in de zaal aanwezige rechercheurs. Otto was niet in de zaal aanwezig.

Nancy B. kreeg voor haar medewerking alleen nog een taakstraf van 180 uur, bovenop haar voorarrest van 53 dagen. De crimineel Piet S., die één van de getuigen benaderde, kreeg geen straf meer. De rechtbank woog mee dat hij eerder dit jaar al 22 jaar cel had gekregen vanwege een moord. Als de twee zaken tegelijk waren behandeld, had dat niet meer straf opgeleverd dan die 22 jaar, oordeelde de rechter.

Vrijdag nog een uitspraak over Otto

De beïnvloeding door Otto lukte uiteindelijk niet. De man uit Bergen op Zoom kreeg in 2018 zes jaar cel vanwege afpersing, mishandeling en witwassen. De rechtbank in Groningen doet vrijdag nóg een uitspraak tegen Otto. Tegen hem is drie jaar cel geëist, omdat hij als captain van No Surrender leiding zou hebben gegeven aan een criminele organisatie.