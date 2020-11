Een uit de hand gelopen confrontatie zou ten grondslag hebben gelegen aan de fatale mishandeling van een 73-jarige man uit Arnhem eind oktober. Het groepje jongeren deed alsof er een seksuele ontmoeting zou kunnen plaatsvinden met een vijftienjarige jongen en toen het slachtoffer kwam opdagen, ging het mis. Dit heeft de advocaat van een van de verdachten donderdag aan NU.nl bevestigd na berichtgeving van De Gelderlander.

De man werd op 28 oktober belaagd door een groep jongeren. Hij raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

Advocaat Jamil Roethof, die een vijftienjarige verdachte bijstaat, zegt dat het slachtoffer had gereageerd op een online oproep om seks te hebben met een minderjarige jongen. De oproep was geplaatst door de jongeren zelf.

"Alhoewel niet ontkend wordt dat de ontmoeting met de 73-jarige niet 'toevallig' plaatsvond, is de term 'pedojagen' in deze niet op zijn plaats. Het feit dat een groepje tieners een volwassen man ermee wil confronteren dat hij met een vijftienjarige wenst af te spreken, betekent niet dat zij dus ook een vooropgezet plan hadden om geweld te plegen", zo zegt de advocaat.

Zijn cliënt ontkent ook zelf geweld te hebben gebruikt. "Hij is nooit eerder bij dit soort incidenten betrokken geweest. Het was voor hem de eerste keer. Mijn cliënt betreurt het dat het in deze zaak zo uit de hand is gelopen."

De vier verdachten die nog vastzitten zijn donderdag voor de raadkamer verschenen, die moet oordelen of ze nog langer vast moeten blijven.