Het ontslag van de directeur van het Cornelius Haga Lyceum blijft in stand, zo heeft de kantonrechter donderdag besloten in een bodemprocedure in de zaak. Volgens de rechter was de weigering van Soner Atasoy om na zijn schorsing toegang tot de bankrekeningen van de Amsterdamse school over te dragen een gegronde reden om hem op staande voet te ontslaan.

De voormalige directeur en de school hadden al langer een conflict, dat in de zomer tot een ontslag leidde. In een spoedzaak werd het ontslag als onterecht beschouwd, maar de kantonrechter is nu tot een ander oordeel gekomen.

Dat komt doordat nu duidelijk is tot welke problemen de weigering van Atasoy om toegang te geven tot de bankrekeningen heeft geleid. Zo kon het salaris van personeel niet op tijd worden uitbetaald. "Deze moeilijkheden had de directeur destijds moeten voorzien."

De directe aanleiding voor het ontslag van de directeur waren de beelden van beveiligingscamera's van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) die op Facebook terecht zijn gekomen. Atasoy werd ervan beschuldigd de beelden doorgespeeld te hebben.