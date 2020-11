Donderdagochtend regent het enige tijd in het oosten van het land. Later in de ochtend klaart het op en komt de zon af en toe door. In het noorden vallen ook in de middag nog wat buien. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind en de gemiddelde temperatuur wordt ongeveer 12 graden.

In de ochtend trekt een smal gebied met regen van het zuidwesten naar het noordoosten. Later op de dag wordt het wisselend bewolkt en komt de zon af en toe door. Vooral in het noordwesten komen de rest van de dag wat buien voor.

Het wordt maximaal 11 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidoosten.

Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de middag neemt de wind geleidelijk iets af.

Na donderdag is het zacht en wisselvallig. Vooral zondag is er regen en vrij veel wind. Na het weekend gaat de wind wat meer liggen en komt de zon vaker door. Er blijft een kleine kans op neerslag bestaan.

