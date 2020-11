Honderden wilde vogels zijn in de afgelopen weken gestorven aan de vogelgriep. Het is een zorgelijke ontwikkeling, zegt Nancy Beerens van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in gesprek met NU.nl. Het grote aantal besmette wilde vogels vergroot de kans dat pluimvee ondanks de ophokplicht met het virus besmet raakt.

Eind vorige maand werd in het Utrechtse Kockengen de vogelgriep vastgesteld bij twee knobbelzwanen. Na deze ontdekking kwam het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een ophokplicht, die moet voorkomen dat het virus zich verspreidt onder pluimveebedrijven.

Toch raakten in de afgelopen weken bij drie bedrijven vogels besmet. Twee Gelderse pluimveebedrijven en een Gronings bedrijf moesten vervolgens worden geruimd. Het is opvallend dat geen van deze ondernemingen vrije-uitloopkippen hielden.

Beerens noemt de ontwikkeling zorgelijk: "Tijdens een grote uitbraak van vogelgriep in 2003 zag je dat het virus vooral werd verspreid door contact tussen pluimveebedrijven. Nu is er heel snel ingegrepen met een ophokplicht, maar toch weet het virus zijn weg naar de stal te vinden."

In 2003 werd de pluimveesector hard getroffen door de vogelgriep. Bij 1.349 pluimveehouderijen werden toen kippen, kalkoenen en eenden geruimd. In totaal werden 30,7 miljoen landbouw- en hobbydieren gedood.

Na de vogelgriepuitbraak in 2003 zijn verschillende hygiëneprotocollen opgesteld om het risico op besmetting door wilde vogels te verkleinen, maar die zijn niet helemaal waterdicht. "Het kan zijn dat knaagdieren het virus mee naar binnen nemen of dat de poep van wilde vogels op de een of andere manier toch een bedrijf binnenkomt", aldus Beerens. Dat nu honderden of misschien zelfs duizenden wilde vogels met het virus besmet zijn, vergroot die kans.

Besmette vogels raken vaak het oriëntatievermogen kwijt, waardoor ze rondjes draaien, schokkerig bewegen en met de nek voor- of achterovervallen. (Foto: ANP)

Wageningen Universiteit kreeg al 2.450 dode vogels binnen

Wageningen Bioveterinary Research, autoriteit op het gebied van onderzoek naar vogelgriep, heeft tot nu toe 2.450 dode vogels ontvangen voor onderzoek. Het aantal dode vogels is waarschijnlijk groter, want niet alle dode vogels worden getest op vogelgriep. Bovendien worden niet alle besmette vogels ontdekt of gemeld.

Met name in het kustgebied in het noorden van het land en in Noord- en Zuid-Holland worden veel vogels gevonden. Behalve watervogels hebben natuurorganisaties ook dode wulpen en slechtvalken aangetroffen.

Beerens verwacht vanwege het grote aantal besmettingen dat de ophokplicht nog lang van kracht blijft. "Als er zo vroeg in het jaar al zoveel besmettingen zijn, dan blijft dat aantal de komende tijd mogelijk oplopen. Je ziet bij corona hoe snel de verspreiding van een virus kan gaan."

De vogels, die vanwege de trek hier zijn, verlaten ons land pas in maart of april. "Het is dus goed mogelijk dat het virus tot het voorjaar in Nederland aanwezig blijft en de ophokplicht dan pas wordt opgeheven."

Plaatsen waar vogelgriep is vastgesteld. Rood staat voor wilde vogels, paars voor commerciële bedrijven en blauw voor plekken waar pluimvee als hobby wordt gehouden. (Bron: Wageningen Bioveterinary Research)