Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Keniaanse president voorkomt kap eeuwenoude vijgenboom

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta heeft met een bevel de kap van een eeuwenoude vijgenboom voorkomen. De boom moest worden weggehaald om plaats te maken voor een door China gefinancierde snelweg in de hoofdstad Nairobi. Milieuactivisten voerden al campagne tegen de geplande kap van de boom, die door een deel van de bevolking als heilig beschouwd wordt.

Vijgenboom in het Westland-district van Nairobi. (Beeld: Reuters).

Twee nieuwe soorten buideldieren ontdekt in Australië

Wetenschappers hebben aan de oostkust van Australië twee nieuwe soorten vliegende buideldieren ontdekt, schrijven ze in een persbericht. Lang werd gedacht dat de reuzenkoeskoes één soort was. Dankzij DNA-onderzoek blijkt nu dat het om drie verschillende soorten gaat. De reuzenkoeskoes is een vliegend buideldier met grote oren en een lange, wollige staart. "De biodiversiteit is zojuist veel rijker geworden", zegt betrokken onderzoeker Andrew Krockenberger.

(Beeld: Denise McGregor)

De Jonge: We zijn over de piek heen

Nederland is voorbij de piek van de tweede coronagolf, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag. "Wat we voor de korte termijn moeten doen is zorgen dat we het virus er samen onder krijgen. Maar even; we zijn echt over die piek heen", aldus De Jonge tijdens een online vragensessie met premier Mark Rutte. Afgelopen week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) positieve coronacijfers. Bekijk hieronder welke lessen het kabinet uit de coronacrisis getrokken heeft.