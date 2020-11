De rechtbank heeft woensdag acht mannen uit de strafzaak rond Anouar T. voorlopig op vrije voeten gesteld. T., een neef van Ridouan T., wordt verdacht van het leiden van een bende die zich onder meer toelegde op de voorbereiding van moorden, zware mishandelingen en diefstal en heling van voertuigen

Woensdag vond er in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol een tussentijdse zitting plaats.

De 27-jarige T. is de enige verdachte die in de cel blijft, omdat hij de prominentste rol zou spelen. T. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, daarvoor staat hij in een ander proces terecht.

De voornaamste reden voor de voorlopige vrijlating is het feit dat het nog ruim een half jaar zal duren voordat de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden. De rechtbank legde bij de schorsing van het voorarrest een aantal voorwaarden op en waarschuwde de verdachten dat ze "zo weer naar binnen getrokken" kunnen worden als ze zich er niet aan houden.

Rechter keek naar persoonlijke omstandigheden

Daarnaast liet de rechter weten te hebben gekeken naar ieders "eigen, persoonlijke omstandigheden, zoals het hebben van jonge kinderen en familie, wat maakt dat wij vinden dat u geschorst kan worden tot de inhoudelijke behandeling".

T. en enkele medeverdachten worden door het Openbaar Ministerie (OM) ook beschuldigd van een moordpoging in Utrecht. Het slachtoffer, een destijds 27-jarige man, werd op straat met hamers en een honkbalknuppel toegetakeld.

Inhoudelijke behandeling in mei

De politie arresteerde T. vorig jaar november op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum, de advocaat van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. T. zou de gestolen auto's hebben geleverd die bij de moord zijn gebruikt.

Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Ridouan T. is de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Op 5 februari volgt de volgende inleidende zitting in de zaak rond Anouar T. Omdat alleen hij nog vastzit, is T. de enige die bij deze zitting moet verschijnen. De rechtbank heeft het begin van de inhoudelijke behandeling op 11 mei gepland.