De stoffelijke resten die zijn aangetroffen bij de berging van een Duits oorlogswrak in Dalfsen zijn die van de twintigjarige Duitse piloot Otto Tillack. Het ministerie van Defensie meldt woensdag dat zijn herkenningsplaatje is aangetroffen.

De onderofficier steeg op 30 januari 1944 op vanaf Volkel en kwam in de omgeving van Zwolle terecht in een luchtgevecht met geallieerde vliegtuigen.

De twintigjarige piloot crashte in een weiland in het buurtschap Millingen bij Dalfsen. "Door de grote snelheid sloeg het toestel op grote diepte weg in de grond. Alleen een deel van de staart stak nog boven de grond uit. Dit deel werd kort na de crash door Duitse troepen verwijderd", aldus Defensie.

De Duitse autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van de identificatie. De resten van de man zullen worden bijgezet op een begraafplaats voor omgekomen Duitse militairen in het noorden van Limburg. "Hiervoor zal worden getracht nabestaanden van Tillack op te sporen."

In Nederland liggen meer oorlogswrakken met waarschijnlijk stoffelijke resten aan boord. Vorig jaar is een bergingsprogramma gelanceerd met als doel de resten op te sporen en ze een graf te geven.