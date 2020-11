De rechtbank in Maastricht gaat de uitspraak in de zaak-Nicky Verstappen rechtstreeks uitzenden via internet. Als er tijdens het voorlezen van het vonnis volgende week vrijdag namen worden genoemd, dan worden deze weggepiept.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste onlangs vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Jos B. voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. B. ontkent elke betrokkenheid en zijn advocaat Gerald Roethof heeft om vrijspraak gevraagd.

Volgens B. heeft hij het lichaam van het kind gevonden op de heide en heeft hij zijn kleding rechtgetrokken. De politie durfde hij naar eigen zeggen niet te bellen vanwege zijn zedenverleden. Het DNA van de man is op de pyjamabroek en het ondergoed van Nicky gevonden.

In 2018 werd een DNA-match met B. ontdekt. Na een klopjacht werd hij aangehouden in Spanje.

De uitspraak begint om 13.30 uur en zal ook via een liveblog bij NU.nl te volgen zijn.