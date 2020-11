De NS vraagt reizigers zich voorafgaand aan hun treinreizen online aan te melden, zodat het duidelijker is wanneer het druk is in de treinen. De aanmeldservice die hier speciaal voor is gemaakt kan vanaf woensdag door iedereen gebruikt worden, maar is niet verplicht.

De vervoerder legt uit dat reizigers via de service Treinwijzer een seintje krijgen als de trein uitvalt of er veel registraties zijn. Op deze manier wil de NS reizigers helpen die vanwege de coronacrisis drukte vermijden.

Er zijn reizigers die vanwege de gedeeltelijke lockdown "uit angst voor drukte" een ander vervoersmiddel kiezen, zegt Tjalling Smit, lid van de raad van bestuur. Hij vertelt dat het mogelijk is om op een "veilige en comfortabele manier" met de trein te reizen.

De NS denkt dat de aanmeldservice, toegankelijk via de website en de app van de NS, belangrijker wordt zodra er weer meer gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld na de gedeeltelijke lockdown die waarschijnlijk tot in december duurt.

Aanmeldingen verbeteren voorspellingen over drukte

In de app van de NS is al enige jaren per treinrit een voorspelling van de drukte te zien. Volgens Smit helpt het als zoveel mogelijk mensen gebruikmaken van de Treinwijzer, omdat met die informatie de voorspellingen verbeterd kunnen worden.

De Treinwijzer is in het afgelopen jaar getest door een een aantal reizigers op het traject Amsterdam-Zandvoort. De NS maakte na de eerste test in juni bekend dat de deelnemers overwegend positief waren. Tijdens de proeven zijn 200.000 reizen aangemeld.

Het gebruik van de Treinwijzer is niet verplicht. Reizigersorganisatie Rover benadrukt dat dit belangrijk is, omdat er ook reizigers zijn die hun reis niet van tevoren willen aanmelden. "We vinden het daarom van groot belang dat het registratiesysteem vrijwillig blijft en nooit zal uitmonden in een verplichte reservering van de reis", zegt directeur Freek Bos.