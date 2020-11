Woensdag overheerst de bewolking, maar vooral in de middag komt de zon ook af en toe door. Tot de avond is het droog. Er staat een matige zuidenwind en het wordt maximaal 14 graden.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het mistig. In de ochtend trekt de mist geleidelijk op, maar in het noorden kan de mist tot de middag blijven hangen.

Er hangt woensdag vrij veel bewolking. Lokaal valt mogelijk wat regen hierdoor.

Het wordt maximaal 10 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

In de avond wordt de wind aan zee mogelijk vrij krachtig.

Na woensdag blijft het wisselend bewolkt. Vooral donderdag en vrijdag kan af en toe sprake zijn van regen. De temperatuur is vrij zacht.

