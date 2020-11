Het kabinet wil de taaleisen voor het Nederlandschap zodanig verhogen, dat het buiten bereik komt te liggen voor 50.000 tot 100.000 al ingeburgerde vluchtelingen, zo waarschuwt Stichting Vluchtelingenwerk in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe taaleisen zijn twee jaar geleden al aangekondigd door minster Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Mensen die het niveau niet halen, zouden daarvoor een leertraject aangeboden krijgen. De eisen blijken nu echter ook voor een veel grotere groep dan gedacht te gelden.

"De minimale taaleis dreigt straks zo hoog te liggen dat het grootste deel van alle vluchtelingen die in de afgelopen jaren succesvol zijn ingeburgerd daar niet aan voldoet en dat niveau in de toekomst ook niet zal kunnen halen", schrijft Vluchtelingenwerk.

Erkende nieuwkomers krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. Wanneer ze ook Nederlander willen worden, moeten ze voldoen aan de inburgeringsplicht, waarvoor ze drie jaar onderwijs over de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis volgen.

'Kabinet verandert spelregels achteraf'

Voor veel vluchtelingen die bijvoorbeeld in 2015 tijdens de vluchtelingencrisis zijn aangekomen, zal nu gelden dat ze niet meer in aanmerking komen voor het Nederlanderschap. "Het kabinet verandert nu met terugwerkende kracht de spelregels", zegt een woordvoerder in gesprek met NU.nl. "Tienduizenden vluchtelingen zijn geslaagd voor hun inburgeringsexamen en krijgen straks te horen dat er andere regels gelden, dat hun inburgeringscertificaat niets meer waard is."

Volgens het plan van Koolmees moeten nieuwkomers Nederlands op het niveau van het beroepsonderwijs (B2) leren. "De uitgangspositie is voor zo'n 75 procent van de vluchtelingen niet te doen. Stel je voor dat je als zestigjarige Nederlander naar Syrië gaat, daar het Arabisch schrift moet ontcijferen én Syrisch moet leren op het niveau van beroepsonderwijs", zegt een woordvoerder.

Creatie van 'tweederangsburgers'

Vluchtelingenwerk waarschuwt voor de creatie van een grote groep "tweederangsburgers". Niet alleen hebben veel vluchtelingen het gevoel dat ze er pas "echt bijhoren" na hun naturalisatie; de nieuwe barrières veroorzaken een veelvoud aan praktische obstakels in het alledaagse leven.

"Vluchtelingen staan in de praktijk al 2-0 achter bij het zoeken naar een baan, en alleen het hebben van een verblijfsvergunning kan een potentiële werkgever afschrikken." Daarbij kan het problemen creëeren bij het afsluiten van telefoonabonnementen, verzekeringen en hypotheken en het maken van bijvoorbeeld studiereizen naar het buitenland.

"Wij zijn voor een taaleis bij de naturalisatie, maar die zou moeten overeenkomen met het inburgeringstraject. Daarbij moeten nieuwkomers namelijk al het voor hen het hoogst haalbare niveau Nederlands leren", zegt de woordvoerder.