De Utrechtse gemeenteraad draagt Sharon Dijksma (PvdA) voor als de nieuwe burgemeester van Utrecht. Dat is dinsdagavond besloten na een openbare raadsvergadering waarin werd gestemd over twee voorkeurskandidaten.

Dijksma moet de opvolger van Jan van Zanen (VVD) worden, die in juli burgemeester van Den Haag werd. Peter den Oudsten (PvdA) was de afgelopen maanden waarnemend burgemeester van de Domstad.

Dijksma is nu nog wethouder in Amsterdam. Eerder was Dijksma staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II, evenals staatssecretaris van Economische Zaken in datzelfde kabinet. In het kabinet-Balkenende IV was ze staatssecretaris van Onderwijs en ze was in meerdere periodes Tweede Kamerlid.

Heleen de Boer, fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeente Utrecht, noemde Dijksma een "sterke en zeer ervaren bestuurder". "Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht en kan ons helpen in de lobby", aldus De Boer.

Dijksma reageerde via een videoverbinding enthousiast op het nieuws. "Ik wil zeggen dat ik dolgraag een burgemeester voor alle Utrechters wil zijn. Ik kan niet wachten om niet alleen de raadsleden, maar ook alle inwoners van de stad te ontmoeten."

27 kandidaten solliciteerden op vacature

Utrechters konden meedenken over de eigenschappen die zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Hieruit bleek dat ze voorkeur hebben voor een een jonge vrouw die betrokken is bij Utrecht en ervaring heeft met besturen. Er kwamen elfhonderd reacties op de oproep.

Half september werd bekend dat 27 kandidaten op de vacature hebben gesolliciteerd. De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters, heeft in de afgelopen weken met meerdere kandidaten sollicitatiegesprekken gevoerd.

Een selectie van deze kandidaten is vervolgens besproken met de zogeheten vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, die ook met de potentiële burgemeesters heeft gesproken. De vertrouwenscommissie maakte dinsdagavond de eerste en de tweede voorkeur bekend, op wie de gemeenteraad uiteindelijk heeft gestemd.

De minister van Binnenlandse Zaken zal nog een gesprek voeren met de nieuwe burgemeester, waarna koning Willem-Alexander haar benoemt. Officieel kan de minister nog afwijken van de aanbeveling van de Utrechtse gemeenteraad, maar in de praktijk gebeurt dat vrijwel nooit.

Wie de afgevallen kandidaat is, is niet bekendgemaakt.