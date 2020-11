Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

RIVM meldt positieve coronacijfers

De in oktober getroffen maatregelen tegen het coronavirus lijken voor een daling van het aantal nieuwe besmettingen te hebben gezorgd. Het virus verspreidt zich minder snel en dat is terug te zien in de cijfers. Zo zijn er in de afgelopen week 32 procent minder positieve tests bij het RIVM gemeld dan een week eerder.

Schade door een auto-ongeluk kun je straks bij je eigen verzekeraar verhalen

Een nieuwe afspraak tussen autoverzekeraars moet het binnenkort makkelijker maken om de schade door een ongeluk te verhalen op de tegenpartij. Nu moet je de schade nog verhalen op de verzekeraar van degene die het ongeluk veroorzaakt heeft. Door de nieuwe afspraken kun je dat straks bij je eigen verzekeraar doen.

'Verkiezingswinst Biden goed nieuws voor klimaatakkoord van Parijs'

De Verenigde Staten stapten vorige week officieel uit het klimaatakkoord van Parijs, maar door de winst van Joe Biden bij de verkiezingen lijkt dat maar van tijdelijke aard. De president elect wil met de VS zo snel mogelijk terug in het Parijsakkoord en heeft een ambitieuze klimaatagenda, zegt NU.nl-klimaatjournalist Rolf Schuttenhelm in onze Dit wordt het nieuws-podcast.

Britten worden online niet meer hongerig gemaakt naar junkfood

De Britse regering gaat online reclame voor ongezond voedsel verbieden om de volksgezondheid te beschermen. Twee derde van de Britse volwassenen is nu namelijk te zwaar. Eén van de drie Britse kinderen die van school komen, kampt al met overgewicht.