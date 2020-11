In het Groningse Lutjegast is bij een legbedrijf met 48.000 kippen vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dinsdag.

De dieren zijn waarschijnlijk besmet geraakt met de hoogpathogene H5-variant van de vogelgriep. Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het legbedrijf afgekondigd. Deze maatregel raakt 21 bedrijven.

In de afgelopen weken werden ook al besmettingen met de vogelgriep vastgesteld in de Gelderse plaatsen Puiflijk en Altforst, waar in totaal drie bedrijven zijn geruimd.

Het ministerie van LNV meldt verder dat alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, onverkort van kracht blijven. "In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen, zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen", aldus het ministerie.

De ophokplicht werd op 22 oktober ingevoerd nadat er besmettingen waren geconstateerd bij twee knobbelzwanen in het Utrechtse Kockengen. In de afgelopen weken zijn in heel Nederland, onder meer op de Waddeneilanden, dode besmette vogels gevonden. Het advies is om de vogels niet aan te raken en de vondst te melden bij het Dutch Wildlife Health Centre.