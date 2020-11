Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een jaar cel geëist tegen twee zussen van 80 en 81 jaar, omdat ze zouden hebben geprobeerd twee slachtoffers van misbruik om te kopen. Hun broer was opgepakt op verdenking van kindermisbruik in Nepal en volgens de officier van justitie hebben ze geprobeerd het strafproces te beïnvloeden.

Wilma en Marijke van T. zijn in de zomer van 2018 naar het land afgereisd en hebben daar gesproken met de twee gedupeerde jongens en hun familie. Volgens het OM hebben de vrouwen tijdens deze reis bedragen van tienduizenden euro's aangeboden, zodat de minderjarigen hun verklaring zouden wijzigen.

De vrouwen ontkennen dat het om omkoping ging. Het geld zou zijn bedoeld voor de advocaat van hun broer Piet Hein van T.

"Uit niet blijkt of het de dames überhaupt kon schelen of hun broer schuldig was of niet. En Wilma van T. was daarnaast bereid kinderporno uit de woning van haar broer te halen", zei de officier van justitie. In haar huis werd een tas vol met harde schijven met kinderporno gevonden. Wilma van T. zegt dat ze niet wist wat er in de tas zat.

De kinderpsychiater uit Makkinga kreeg in de eerste aanleg in 2018 een celstraf van zeven jaar opgelegd. In hoger beroep werd die straf verlaagd vanwege een wetswijziging, zo meldt het OM. De man is inmiddels weer op vrije voeten.

Volgens het OM is niet eerder door een Nederlandse rechtbank uitspraak gedaan in een vergelijkbare zaak.