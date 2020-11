Dinsdag is er vrij veel bewolking, maar vooral in het zuidoosten schijnt soms ook de zon. Later op de dag trekken vanuit het westen enkele buien over het land. Het wordt iets frisser dan maandag met een maximumtemperatuur van 14 graden en er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

De dag begint met mist, maar in de loop van de ochtend trekt deze langzaam op. In het noordoosten kan de mist wel de hele dag blijven hangen.

In de ochtend bereikt ook een gebied met af en toe regen het zuidwesten. In de loop van de dag trekt dit gebied naar het noordoosten.

In de middag loopt de temperatuur uiteen van 10 graden in het noordoosten tot 16 graden in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Later draait deze naar het zuidwesten.

Ook na dinsdag is het wisselend bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft vrij zacht. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagochtend is er kans op (dichte) mist.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.