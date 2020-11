Dat het kabinet de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod wil, leidt tot positieve reacties bij zorginstellingen. De vuurwerkbranche maakt zich daarentegen grote zorgen en verwacht faillissementen als de verkoop geen doorgang kan vinden.

Volgens Marcel Teunissen, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), zijn er in Nederland tussen de veertienhonderd en vijftienhonderd bedrijven die iets met vuurwerk doen, van fietsenwinkel tot een grote importeur.

"Voor kleine bedrijven zoals een fietsenwinkel kan het vuurwerk net datgene zijn waarmee ze het hoofd boven water houden", aldus Teunissen. "Dat is drie dagen in het jaar. Die omzet kunnen ze niet op een ander moment goedmaken."

De inkoop van het vuurwerk voor deze jaarwisseling is al gedaan en de folders zijn gedrukt. De opslag van vuurwerk moet aan hoge eisen voldoen en handelaren hebben al geïnvesteerd in de capaciteit. "Als we dit jaar geen vuurwerk mogen verkopen, hebben we mogelijk niet genoeg opslagruimte om het vuurwerk een jaar te bewaren", aldus Teunissen.

Vuurwerk moet op een droge plek worden opgeslagen die aan strenge veiligheidsregels voldoet. De branche is in overleg met het kabinet over het mogelijke opslagprobleem.

45 Zo veel zorg en geld scheelt een vuurwerkverbod in coronatijd

'Dit vuurwerkverbod verlicht de druk'

Zorginstellingen reageren positief op het aanstaande vuurwerkverbod. Zo noemt Ambulancezorg Nederland het voorstel van het kabinet "verstandig". "De gezondheidszorg staat wegens de corona-uitbraak onder druk, dus alles wat bijdraagt aan het ontlasten van de zorg juichen wij toe", aldus een woordvoerder.

Ook bij brandwondencentrum Beverwijk zijn ze blij met de ontlasting van de zorg, die het verbod naar verwachting met zich meebrengt. Het ziekenhuis heeft twee intensivecareafdelingen, een gewone die bijna vol ligt met coronapatiënten en een voor brandwonden. "Als de druk op de gewone intensive care toeneemt door het aantal patiënten of doordat ons personeel ziek wordt, hebben we geen bedden meer voor brandwondenslachtoffers", aldus directeur Paul van Zuijlen.

In het Oogziekenhuis Rotterdam is het personeel ook tevreden, zegt een woordvoerder. "Wij hebben momenteel ook een hoog ziekteverzuim onder personeel en draaien dubbele diensten tijdens Oud en Nieuw, dus dit vuurwerkverbod verlicht de druk."

Kabinet hakt waarschijnlijk vrijdag knoop door

Het algeheel vuurwerkverbod volgt na de oproep van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De twee partijen pleiten al langer voor een verbod, maar vinden het vooral in de coronacrisis, waar de druk op de zorg al enorm is, onverantwoord om de ziekenhuizen en spoedeisende hulp ook nog met vuurwerkslachtoffers te belasten

Het voorstel wordt dinsdag besproken en verwacht wordt dat het kabinet vrijdag in de ministerraad de knoop doorhakt. Het kabinet heeft die tijd nodig om de compensatie voor de vuurwerkbranche rond te krijgen.