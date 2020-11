De politie verdenkt een 46-jarige Amsterdamse vrouw van betrokkenheid bij de dood van een 85-jarige Nijkerkse vrouw en het verwonden van de dochter van het slachtoffer. Dit maakt de politie maandag bekend.

Het bejaarde slachtoffer werd dinsdag in haar woning aangetroffen. Al snel werd een 46-jarige vrouw opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

In de loop van de week is zij weer op vrije voeten gesteld. Op zaterdag zou ze de dochter van het dodelijke slachtoffer hebben verwond, zo denkt de politie, waarop de vrouw opnieuw is opgepakt. De dochter van de bejaarde vrouw is gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie meldt dat de opgepakte vrouw een bekende is van de slachtoffers, maar wil geen verdere mededelingen doen. Omroep Gelderland schrijft op basis van buurtbewoners dat de verdachte en de dochter van het dodelijke slachtoffer enige tijd in hetzelfde huis hebben gewoond.