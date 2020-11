De rechtbank in Zutphen heeft maandag twee jaar cel opgelegd aan vier mannen die begin dit jaar crimineel Omar L. probeerden te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen. De poging mislukte onder andere door tijdgebrek.

De rechtbank noemt het "zeer ernstig en zorgwekkend dat de mannen hebben ingestemd met de bevrijdingsactie". Volgens de rechter is niet vast komen te staan dat de mannen wisten dat het L. was die ze moesten gaan bevrijden.

Op 19 januari meldde een van de mannen zich als bezoeker en forceerde na binnenkomst de toegangsdeur met een vogelkooi. Met behulp van een slijptol en een betonschaar wisten ze spijlen door te zagen en stroomdraden door te knippen om uiteindelijk bij de binnenplaats te komen.

Daar stond de tot levenslang veroordeelde crimineel te wachten, maar zag de bevrijdingspoging voor zijn ogen mislukken. Ook zijn poging over het hek te klimmen moest hij staken.

De mannen wisten ontkomen, maar werden opgemerkt toen ze in een wijk in Rheden hun kleding dumpten en van auto wisselden. Er werd een achtervolging ingezet tot in Duitsland waar drie van de mannen werden aangehouden. De vierde was onderweg al uit de auto gesprongen, maar een politiehelikopter zag hem de bosjes in vluchten.

65 Politie houdt vier personen aan na mislukte ontsnappingspoging Zutphen

Opdrachtgevers nooit bekend geworden

De vier twintigers afkomstig uit de Franse banlieues van ­Parijs, hebben niet willen verklaren door wie ze zijn benaderd voor de bevrijdingsactie. Volgens de rechtbank moeten zij geweten hebben dat ze een persoon zouden bevrijden die een lange gevangenisstraf uitzat "en dat hij een netwerk had die dit soort acties kan regelen."

Het Openbaar Ministerie (OM) had 4,5 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank staat er op het bevrijden van een gevangene een maximale gevangenisstraf van vier jaar. "Het is bij een poging gebleven waardoor de rechtbank een lagere straf heeft opgelegd", aldus de rechter.