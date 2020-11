De politie heeft nog een verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van de studente Sumanta Bansi. De destijds 22-jarige studente verdween in 2018 en de politie vermoedt dat ze niet meer in leven is.

Het gaat om een 63-jarige man uit Hoorn, zo laat de politie weten. Eerder werd een 34-jarige man uit Rijswijk gearresteerd.

Er kunnen in verband met het lopende onderzoek geen uitspraken worden gedaan over welke connectie de mannen hebben met Bansi. De politie laat aan NU.nl weten heel erg blij te zijn met de vorderingen die zijn gemaakt.

De uit Suriname afkomstige vrouw studeerde in Amsterdam en woonde in bij een bevriend echtpaar in Hoorn. Bansi's moeder vertelde onlangs aan De Telegraaf dat haar dochter zwanger was geworden van de getrouwde man bij wie ze inwoonde. Ze weigerde een abortus te laten uitvoeren. Bij een eerdere zwangerschap werd ze wel overgehaald om een abortus te ondergaan.

De jonge vrouw verdween plotseling. De politie gaat uit van een misdrijf, omdat onder meer de bankpassen, het paspoort en de accounts op sociale media van de vrouw niet meer gebruikt zijn sinds februari 2018.

Eerder werd al duidelijk dat in het onderzoek naar "meerdere personen" gekeken wordt. De politie denkt dat deze personen op de dag van haar verdwijning en de dag daarna met hun auto "in de omgeving van het Robbenoordbos zijn geweest". Dat bos ligt in de Wieringermeer, in de kop van Noord-Holland.

Er hebben meerdere zoekacties naar het lichaam van Bansi plaatsgevonden in het Robbenoordbos.