Hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie heeft zondagavond gereageerd op de 'opruiende' teksten van Radicaal, de jongerenorganisatie die verbonden is aan de politieke partij BIJ1. De jongerenafdeling heeft zich op sociale media negatief uitgelaten over het werk van de politie en de bonus van 300 euro die agenten voor hun werk in coronatijd krijgen. Ook politiebonden hebben zich uitgesproken over de uitingen op sociale media.

"De onterechte en kwetsende manier waarop politiemensen worden weggezet is een grove belediging en volledig misplaatst. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar het is spijtig te moeten constateren dat op basis van vooroordelen en generalisaties politiek bedreven wordt", zegt Paauw in een verklaring.

"Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren. Ik vertrouw er volledig op dat mijn mensen ondanks de beledigende teksten professioneel blijven en het werk er niet door laten beïnvloeden", aldus de hoofdcommissaris.

Woensdag maakte ministerie Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bekend dat politiemensen een eenmalige uitkering van 300 euro krijgen, omdat de politie al langere tijd te maken heeft met een hoge werkdruk en onderbezetting.

Radicaal deelde op sociale media onder meer teksten als: "Politiemensen krijgen 300 euro bonus. Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!" Ook heeft de jongerenafdeling een zogenaamde wervingsflyer van de politie gemaakt.

Politiebond vraagt OM om actie

De Nederlandse politievakbond ACP zegt aan het Openbaar Ministerie (OM) te vragen of er iets te doen is tegen de actie van Radicaal. "Dit is buiten iedere proportie", zegt voorzitter Gerrit van de Kamp. "We gaan daarom kijken wat we ermee kunnen. Het leeft enorm onder agenten op sociale media. Ze zijn heel boos, daarom moet dit worden aangepakt."

Ook de Nederlandse Politiebond is boos over de teksten. "Wat een stelletje droeftoeters. Schandalig en ziek. Mag hopen dat ze hier afstand van nemen", schrijft afdelingsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond Koen Simmers op Twitter.

De jongerenorganisatie heeft nog niet gereageerd op de ophef over de teksten.