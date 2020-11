De week begint maandag met een mix van zon en wolkenvelden. Op een spatje regen in het noorden na blijft het nagenoeg droog en het wordt tussen de 13 en 17 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar.

Eventuele mist lost in de ochtend op en overdag zijn er zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog.

In de middag ligt de temperatuur tussen de 14 graden in het noorden en 18 graden in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind.

Vanaf dinsdag wordt het frisser, maar met een maximumtemperatuur van 13 graden blijft het zacht. Er is meer bewolking en vooral in het westen van het land kan in de middag en avond hier en daar een bui vallen. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagochtend is er kans op (dichte) mist.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.