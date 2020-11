Een vijftigjarige man uit het Friese dorp Triemen is zondagochtend gewond geraakt door een ontploffing in zijn woning, meldt de politie. In het huis van de man is een kleine hoeveelheid van een onbekende explosieve stof ontdekt in de woning.

Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, mogelijk met verwondingen aan zijn arm. De politie heeft de man nog niet kunnen spreken.

Na de explosie werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om uit te zoeken waardoor de explosie was ontstaan. Het pand werd ontruimd.

Bij deze zoekactie is een kleine hoeveelheid van een nog onbekende explosieve stof gevonden, die is afgevoerd en elders onschadelijk wordt gemaakt. Zover bekend is de woning nog niet vrijgegeven.

Waarom deze man de stof in zijn huis had en waardoor het ontplofte, is nog onbekend.