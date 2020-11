Het zonnige herfstweer houdt komende week aan. Af een toe is er bewolking met hier en daar een bui. Wel wordt het iets frisser dan afgelopen weekend.

De week begint maandag met een mix van zon en wolkenvelden. Op een spatje regen in het noorden na blijft het nagenoeg droog en het wordt tussen de 13 en 17 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar.

Vanaf dinsdag wordt het frisser, met een maximumtemperatuur van 13 graden. Dinsdag is er meer bewolking en kan vooral in het westen van het land in de middag en avond hier en daar een bui vallen.

Woensdagochtend kunnen er nog een paar buien vallen in het noordoosten, maar de rest van de dag blijft het in het hele land droog en breekt de zon soms door. Het wordt niet warmer dan 13 graden en er staat een matige zuidwestenwind.

Wisselvallig weekend in vooruitzicht

De donderdag begint met regen in het noorden en oosten, maar die trekt later op de dag weg. Donderdagmiddag schijnt de zon volop, maar de temperatuur stijgt niet boven de 13 graden uit.

Vrijdag drijven er dikke wolken over het land waar soms de zon doorheen schemert. Het blijft de hele vrijdag droog en de temperatuur blijft steken op 13 graden.

Zaterdag en zondag is er meer ruimte voor de zon, maar ook meer kans op regen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.