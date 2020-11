De politie heeft tijdens een internationale actie tegen rondtrekkende bendes in totaal 36 aanhoudingen verricht en 27 auto's in beslag genomen. De bendes zouden zich vooral bezighouden met inbraken en diefstal.

In totaal deden dertien landen mee aan de actie, die was georganiseerd door een dienst van de Landelijke Eenheid.

In Veendam zijn onder andere twee personen uit Georgië in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel aangehouden. Zij reden met nieuw elektrisch gereedschap rond en waren al verdacht van eerdere diefstallen. Een van deze twee personen wordt het land uitgezet.

In het noordwesten van het land werden ook twee Nederlanders aangehouden met een gestolen Spaanse auto. Het duo wordt van meer autodiefstallen verdacht. Nog eens twee Georgiërs uit het azc in Ter Apel zijn bij Wezep stopgezet in een Franse auto met gestolen goederen. Een van hen moet ook het land uit. Hij was in andere landen onder verschillende namen bekend.

Twee van de gearresteerden personen moeten nog lange celstraffen van zes en zeven jaar uitzitten voor eerder gepleegde misdrijven.