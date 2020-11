Hardwerkend, 23 jaar oud en een aanstaande moeder: zo wordt de studente Sumanta Bansi omschreven door haar familie. De jonge vrouw is vorig jaar februari van de aardbodem verdwenen en het zou nog negen maanden duren voordat iemand aan de bel trok bij de politie. Nu wordt er in Noord-Holland gezocht naar haar lichaam.

Bansi wordt in 1995 geboren in het Surinaamse Wageningen: een 'rijststadje' in de middle of nowhere, op bijna drie uur rijden van Paramaribo.

De jonge vrouw toont zich al op jonge leeftijd leergierig: ze zegt dat ze dokter wil worden en kan dankzij haar harde werken via een uitwisseling een jaar in Florida studeren. Dit beviel haar enorm, zo zegt haar moeder tegen Opsporing Verzocht.

Bansi besluit in 2016 in Nederland te studeren, aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar keuze valt op biomedische wetenschappen. "Het eerste leerjaar was perfect", aldus Bansi's moeder. "Alles gaat goed, het lukt wel", meldde de jonge vrouw aan haar familie.

De studente woont een tijdje bij een tante in, maar dat kan niet voor een langere periode. Ze komt terecht bij een bevriend echtpaar in Hoorn. Daar krijgt ze een kamer.

Het lijkt vanaf een afstandje goed te gaan met Bansi. Ze voert een werkstage uit bij tandartsenpraktijk Astina Dental in Den Haag, waar ze voornamelijk bezig is met de administratie. Ze wil zich in het daaropvolgende studiejaar op tandheelkunde richten. Ook bezoekt ze met enige regelmaat een hindoetempel in Amsterdam-Zuidoost.

Het huis waar Sumanta Bansi opgroeit in Wageningen. (Foto: Privécollectie)

Jonge vrouw emotioneel na abortus

In de zomer van 2017, wanneer Bansi inmiddels een jaar in Nederland is, raakt de jonge vrouw echter ongepland zwanger. "Dit zorgde voor spanningen en zorgen bij Bansi en haar omgeving", aldus de politie. Ze laat een abortus uitvoeren na gesprekken met het traditioneel Surinaams-Hindoestaanse gezin bij wie ze inwoont.

Ze is hierdoor vaak verdrietig en ze heeft niemand met wie ze deze problemen kan bespreken, aldus de politie bij het opsporingsprogramma. Desondanks pakt ze haar leven na de abortus weer op.

In februari 2018 belt de jonge vrouw haar moeder op met het bericht dat ze opnieuw zwanger is. Ditmaal is ze vastbesloten het kind te houden en dus moeder te worden. Bansi is op dat moment negen weken in verwachting, zo heeft de politie van de verloskundige te horen gekregen, en is in september uitgerekend. Een echo laat zien dat het kind goed groeit.

Bansi verdwijnt zondagavond van de aardbodem

Korte tijd later hoort opeens niemand meer iets van de vrouw. Ze komt niet meer opdagen op school en reageert niet op berichten van studiegenoten. Ook op haar stageadres is ze van de een op de andere dag niet meer aanwezig. Hier wordt niet aan de bel getrokken, omdat de studente vaak te laat is en dus werd aangenomen dat ze niet meer wilde komen, wordt gemeld aan Het Parool.

Pas in november wordt de politie ingeschakeld door een priester uit Rotterdam, die op zijn beurt weer contact heeft met de familie van Bansi. Waarom dit pas vele maanden na de verdwijning van de jonge vrouw gebeurt, blijft gissen en heeft volgens de politie mogelijk te maken met de gesloten cultuur. Haar familie zegt erg ongerust te zijn.

Een onderzoek wordt geopend. Zondag 18 februari 2018 rond 21.45 uur is een belangrijk moment voor de politie, omdat dit het laatste (digitale) teken van leven van de studente is. Haar telefoon wordt dan voor de laatste keer gebruikt om in te loggen op Facebook. "Het is niet zeker of dit Sumanta zelf was."

Politie houdt ernstig rekening met misdrijf

"Het lijkt erop dat er op of kort na die 18 februari iets met haar gebeurd is", aldus de politie, die in november een verdachte heeft opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning. Bansi heeft na die zondagavond geen gebruik meer gemaakt van haar bankpassen, telefoon, paspoort, e-mailaccount, Facebook of ov-chipkaart en niemand heeft haar meer gezien.

De agenten denken dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf en gaan ervan uit dat ze niet meer leeft. Er wordt een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die ervoor zorgt dat de zaak kan worden opgelost. Zelfmoord lijkt niet voor de hand te liggen, omdat ze zo blij was met haar zwangerschap.

De moeder van het meisje heeft onlangs aan De Telegraaf gemeld dat de vader van het ongeboren kind de getrouwde man was bij wie ze inwoonde. Hij zou haar ook eerder hebben aangezet tot een abortus.

Het Robbenoordbos in Noord-Holland. (Foto: Google Maps)

De politie zoekt naar Bansi's lichaam

In de afgelopen tijd is in het Robbenoordbos gezocht naar het lichaam van de vrouw. Dit is een bos bij de Afsluitdijk naast de A7 waar "in het verleden vaker lichamen zijn aangetroffen", aldus de politie.

De moeder van Bansi vraagt zich af wat er met haar kind en kleinkind is gebeurd. "Er zijn zo veel vraagtekens", besluit ze haar verhaal voor de camera van Opsporing Verzocht.