De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verdwijning van de studente Sumanta Bansi (22). Het gaat om een 34-jarige man uit Rijswijk.

De uit Suriname afkomstige vrouw, die in Amsterdam studeerde, is al meer dan twee jaar vermist.

De politie denkt dat de destijds zwangere studente slachtoffer is geworden van een misdrijf. "De recherche doet onderzoek naar de rol die verdachte mogelijk heeft gespeeld in deze zaak."

Bansi's moeder vertelde aan De Telegraaf dat de studente zwanger was geworden van de getrouwde man bij wie ze inwoonde. Ze weigerde een abortus te laten uitvoeren, waar ze bij een eerdere zwangerschap wel tot werd overgehaald.

Jonge vrouw mogelijk begraven in Robbenoordbos

In het onderzoek wordt gekeken naar "meerdere personen", zo werd eerder al bekend. De politie denkt dat deze personen op de dag dat de studente verdween, precies twee jaar geleden, en de dag daarna met hun auto "in de omgeving van het Robbenoordbos zijn geweest".

"Dat deze personen daar toen zijn geweest, maakt het voor de politie aannemelijk dat Bansi ergens in het natuurgebied begraven ligt." Of dit betekent dat er op korte termijn meer aanhoudingen zullen volgen, kan de politie niet melden aan NU.nl.

In de afgelopen tijd hebben onder meer in het Robbenoordbos zoekacties plaatsgevonden, maar haar lichaam is nog niet gevonden.

Welke relatie de nu opgepakte man heeft tot de vrouw wordt niet gemeld in verband met het lopende onderzoek.