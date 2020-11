Het westnijlvirus is tussen 30 oktober en 5 november bij nog eens vijf personen in Nederland vastgesteld, blijkt uit onlangs verschenen gegevens van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Op 15 oktober werd het virus al bij een persoon in de provincie Utrecht aangetroffen.

Medio oktober bracht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het nieuws over de eerste besmetting naar buiten. De vijf andere besmettingen met het virus heeft het instituut niet bekendgemaakt.

Het westnijlvirus komt voor onder vogels en wordt overgebracht door muggen, die zich voeden met het bloed van de besmette vogels. Vervolgens besmetten de muggen weer andere vogels. Mensen kunnen ziek worden van het virus, maar spelen geen rol bij de verspreiding.

Bij bloedbanken in de regio Utrecht wordt bloed getest op aanwezigheid van het westnijlvirus.