Het is zondag in vrijwel het hele land zonnig, hoewel er af en toe ook sluierwolken voor kunnen komen. Met 12 tot 17 graden wordt het wederom zacht voor de tijd van het jaar.

In de ochtend kan in het noordoosten dichte mist voorkomen, maar dit lost in de loop van de dag op.

Naarmate de dag vordert neemt de bewolking uit het zuiden toe. Daaruit kan lokaal een spat regen vallen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.