De politie heeft vier minderjarigen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag een theatergebouw in Utrecht verwoestte.

De verdachten zijn zestien en zeventien jaar oud en komen uit Maarssen en Vleuten. De politie onderzoekt wat de precieze betrokkenheid van de vier bij de brand is.

De brand ontstond rond 2.35 uur in een pand van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De brandweer heeft met meerdere voertuigen weten te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar een naastgelegen bouwkeet.

Rond 4.15 uur was de brand nagenoeg onder controle. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er tijdens de brand niemand in het pand aanwezig.