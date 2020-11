De politie heeft zaterdag twee nieuwe aanhoudingen verricht in verband met de bedreiging van een docent van een Rotterdamse school die een spotprent in zijn klaslokaal had hangen. Vrijdag werd nog een achttienjarige vrouw opgepakt. Zij is inmiddels heengezonden, maar nog wel verdachte in de zaak.

De nieuwe verdachten zijn een zeventienjarige jongen uit Amsterdam en een achttienjarige man uit Den Haag. Zij worden verdacht van bedreiging en opruiing.

De eerder opgepakte vrouw uit Rotterdam wordt verdacht van opruiing: ze zou een bericht op sociale media hebben gepost waardoor anderen "strafbare feiten richting de school en docent hebben gepleegd", aldus de politie.

De docent van het Emmauscollege in Rotterdam is na de bedreigingen ondergedoken, meldde NRC woensdagavond.

In het lokaal hing een spotprent van cartoonist Joep Bertrams over de aanslag op Charlie Hebdo. Op de tekening stond een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd. Volgens NRC hing de spotprent al vijf jaar in de klas.

Omdat het onderzoek nog loopt, doen het Openbaar Ministerie en de politie geen verdere mededelingen.