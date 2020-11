Na een koude start van de dag stijgt het kwik zaterdag naar 13 tot 17 graden, waarmee de temperaturen erg zacht zijn voor de tijd van het jaar. In de middag drijven wat sluierwolken het land in.

De dag verloopt vrij zonnig en droog. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind met een windkracht 1 tot 3.

Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag zijn er brede opklaringen en wat wolkenvelden. De minima liggen dan tussen 2 en 6 graden.

Zondagochtend is het vrij zonnig. In de middag komt er wat meer bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog. Bovendien is het met 14 tot 18 graden opnieuw erg zacht.

