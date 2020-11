Twee vrouwen van 27 en 30 jaar zijn dinsdagavond aangehouden op Schiphol na hun terugkeer uit Syrië. Zij worden verdacht van het deelnemen aan een terroristische organisatie. Beide vrouwen zijn afkomstig uit Den Haag. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Volgens het OM is de 27-jarige vrouw na de terreuraanslagen in 2015 in Parijs naar Syrië gereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd van IS.

De andere vrouw is vermoedelijk in 2014 naar Syrië vertrokken. Het OM zegt dat het tweetal onlangs op eigen gelegenheid vanuit een kamp in het noordoosten van Syrië via Irak naar Turkije is gereisd. Tijdens hun vlucht naar Nederland zijn zij begeleid door de Koninklijke Marechaussee.

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag bepaald dat de vrouwen de komende twee weken in de cel blijven.