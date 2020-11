De politie laat vrijdag weten in totaal dertien personen aan te hebben gehouden in een onderzoek naar de invoer van drugs in de Rotterdamse haven. Onder de arrestanten bevinden zich ook een voormalig agent en acht havenmedewerkers.

De ex-agent zou onlangs de politie hebben verlaten en wordt verdacht van corruptie, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim.

Een woordvoerder verduidelijkt desgevraagd aan NU.nl dat de man, die werkzaam was in een basisteam van de politie, zelf ontslag heeft genomen. In het geval van de havenmedewerkers gaat het niet om douaniers.

De vier overige arrestanten zouden samen een criminele organisatie hebben gevormd die zich bezighield met de invoer en doorvoer van verdovende middelen in de Rotterdamse haven.

De verdachten in de leeftijd tussen 28 en 37 jaar oud zijn dinsdag aangehouden. Op hetzelfde moment vonden er doorzoekingen plaats en zijn onder meer een vuurwapen, een gestolen auto, luxe merkkleding en dure kledingaccessoires in beslag genomen.

Hack van EncroChat heeft geen rol gespeeld

De politie zegt dat het onderzoek naar EncroChat geen rol heeft gespeeld in deze zaak. Eerder dit jaar werd bekend dat justitie enkele maanden in staat was live mee te luisteren met communicatie van criminelen.

Ook zijn er (nog) geen in beslag genomen partijen drugs aan de vermeende criminele organisatie te koppelen.

De smokkel van cocaïne is een groot probleem in de haven van Rotterdam. De in beslag genomen hoeveelheid van de drugs neemt de afgelopen jaren toe.